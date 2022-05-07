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Беларусь обыграла молодёжную сборную России и вышла в финал St. Petersburg Cup

Беларусь обыграла молодёжную сборную России и вышла в финал St. Petersburg Cup
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Национальная команда Беларуси по хоккею одержала победу во втором матче на St. Petersburg Cup с молодёжной сборной России со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

St. Petersburg Cup. St. Petersburg Cup
07 мая 2022, суббота. 16:00 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 1
Россия U20
1:0 Звягин (Сотишвили, Паливко) – 11:48 (5x5)   1:1 Перевалов (Мичков) – 29:02 (5x4)   2:1 Алистров (Усов) – 35:06 (5x5)   3:1 Алистров (Усов, Скоренов) – 39:37 (5x5)

На 12-й минуте Степан Звягин вывел белорусов вперёд. На 18-й минуте Матвей Мичков не сумел реализовать буллит. Тем не менее в середине второго периода форвард ассистировал Александру Перевалову, в большинстве сравнявшему счёт. На 36-й минуте Владимир Алистров после паса Ильи Усова во второй раз вывел Беларусь вперёд. За 23 секунды до конца второго игрового отрезка Алистров оформил дубль.

Лучшими игроками встречи стали голкипер белорусской команды Константин Шостак и защитник россиян Владимир Грудинин.

Благодаря этой победе сборная Беларуси вышла в финал турнира, который состоится 8 мая и стартует в 18:30 мск.

Напомним, вчера, 6 мая, сборная России одержала вторую победу на турнире, всухую обыграв белорусов (3:0), и стала первым финалистом St. Petersburg Cup.

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