Кубок Гагарина привезли на матч Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи»

Кубок Гагарина побывал на домашнем стадионе футбольного ЦСКА, «ВЭБ Арене», перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи». Об этом сообщил телеграм-канал ХК ЦСКА.

«Продолжаем наш вечер», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Кубок Гагарина привезли на второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и кубанским «Локомотивом» (86:72).

Напомним, 30 апреля в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл серию 4-3, уступая в ней 1-3, и стал обладателем Кубка Гагарина.