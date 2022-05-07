Кубок Гагарина привезли на матч Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи»
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Кубок Гагарина побывал на домашнем стадионе футбольного ЦСКА, «ВЭБ Арене», перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи». Об этом сообщил телеграм-канал ХК ЦСКА.
«Продолжаем наш вечер», — говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Кубок Гагарина привезли на второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и кубанским «Локомотивом» (86:72).
Напомним, 30 апреля в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл серию 4-3, уступая в ней 1-3, и стал обладателем Кубка Гагарина.
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