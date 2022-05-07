Александр Радулов пропустит третий матч серии с «Калгари»

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1-1). Об этом сообщил североамериканский журналист Мэттью Дефранк на своей странице в «Твиттере».
Его заменит 23-летний словацкий нападающий Мариан Студенич, ещё не игравший в текущем плей-офф.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 35-летний Радулов принял участие в обоих матчах с «Калгари», однако результативными действиями не отметился. В регулярном чемпионате российский нападающий сыграл в 71 встрече, в которой забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 22 очка.
После двух матчей в серии «Даллас» — «Калгари» ничья — 1-1. Третья встреча пройдёт в ночь с 7 на 8 мая и стартует в 4:30 мск.
- 7 мая 2022
-
20:07
-
19:40
-
19:16
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:30
-
16:48
-
16:19
-
15:57
-
15:29
-
14:55
-
14:52
-
14:24
-
13:45
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:51
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:36
-
09:23
-
09:13
-
09:00