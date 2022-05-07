Александр Радулов пропустит третий матч серии с «Калгари»

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1-1). Об этом сообщил североамериканский журналист Мэттью Дефранк на своей странице в «Твиттере».

Его заменит 23-летний словацкий нападающий Мариан Студенич, ещё не игравший в текущем плей-офф.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 35-летний Радулов принял участие в обоих матчах с «Калгари», однако результативными действиями не отметился. В регулярном чемпионате российский нападающий сыграл в 71 встрече, в которой забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 22 очка.

После двух матчей в серии «Даллас» — «Калгари» ничья — 1-1. Третья встреча пройдёт в ночь с 7 на 8 мая и стартует в 4:30 мск.