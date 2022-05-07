Илья Самсонов пропустил гол в матче с «Флоридой» после третьего броска по воротам

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов пропустил шайбу после третьего броска по своим воротам в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

На третьей минуте Джонатан Юбердо после быстрой атаки нанёс хлёсткий бросок по воротам россиянина и открыл счёт в матче — 1:0.

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К середине первого периода счёт 1:0 в пользу «пантер».

Напомним, по окончании второго периода предыдущего матча команд голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек был заменён на Самсонова. Чех отразил 14 бросков в створ ворот, пропустив пять шайб. Самсонов за 20 проведённых минут совершил 17 сейвов, не пропустив ни одной шайбы. Этот матч стал первым для него в плей-офф НХЛ 2022 года.



Счёт в серии между «Вашингтоном» и «Флоридой» — 1-1.