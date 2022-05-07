Наставник сборной Беларуси рассказал, чего ждёт от финала St. Petersburg Cup с Россией

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Крэйг Вудкрофт высказался после победы в матче турнира St. Petersburg Cup с молодёжной сборной России о выходе в финал, где команда сыграет со взрослой национальной сборной России.



«Хочу в первую очередь похвалить сегодняшнего соперника. Это очень хорошая команда, хорошо обученные игроки, которые действительно играли сердцем, как сказал тренер сборной России, демонстрировали хорошую скорость, играли по системе. Эта встреча стала очень хорошим испытанием для наших молодых игроков. Честно говоря, я не помню такого тяжёлого начала матча для нашей команды, вызванного в первую очередь большим количеством удалений, которые мы получали. Хочу поблагодарить и отметить вратаря нашей команды, Константина Шостака, который всё время держал нас в игре и действительно выручал при игре в меньшинстве. Сегодня команда отлично проявила себя, они действительно так же, как и соперник, играли сердцем в очень конкурентный хоккей, показали все свои лучшие качества. Я хочу поблагодарить соперника и Федерацию хоккея России за эту игру и за возможность участия в этих матчах. Сегодня для нас день сложился очень удачно.



Почему наши игроки так часто удалялись в начале? Каверзный вопрос. Не хочу, чтоб у меня были проблемы.



Считаю ли проблемой, что другие игроки команды не проявляют себя так ярко, как хотелось бы, и второй матч подряд у нас лучший игрок — вратарь? Может, вы зададите такой же вопрос лучшему игроку другой команды? Кто-то ведь должен быть лучшим игроком, верно? Мне кажется, ваш вопрос имеет негативный подтекст. Игра вратаря была потрясающей сегодня. Команда не играла плохо, но вратарь отлично показал себя во всех игровых моментах.



Будет приятная головная боль в связи с тем, кого из вратарей выбрать на следующую встречу? Да, действительно, как вы и сказали, наши вратари отлично проявили себя, было приятно наблюдать за их игрой. В последние годы, если вы следили за белорусской сборной, то у нас вратарская позиция была достаточно проблемной, не было стабильности. Поэтому ключевой задачей мы видели развитие глубины состава на вратарской позиции. Сейчас мы видим, что действительно у нас появились новые имена, которые способны отлично проявлять себя, что они и делали в последних матчах. Выбор вратаря на заключительный матч будет приятной головной болью, но мы с ней справимся.



Чего жду от финала? Это финал, сборная России ожидаемо будет биться с неимоверным желанием, будет полна мотивации. Мы должны быть хорошо готовы завтра, хорошо войти в игру, успешно начать. Мы уже неоднократно обсуждали наши впечатления и ожидания от сборной России. Это команда, которая демонстрирует хорошие скорости, хорошо обученная команда, но нам нужно найти какие-то точки роста для того, чтобы нивелировать все их плюсы. Мы уже успели продемонстрировать, что, играя по системе, играя всей командой друг за друга, можем играть на равных со сборной России», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Арина Гончарова.

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