Юбердо забил гол «Вашингтону» через несколько секунд после силового приёма Овечкина

«Флорида Пантерз» открыла счёт в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» после силового приёма Александра Овечкина.

На третьей минуте встречи российский нападающий «столичных» в чужой зоне мощно «приложил» форварда «пантер» Джонатана Юбердо. После этого игрок «Флориды» поехал к воротам «Вашингтона», получил шайбу и, сблизившись с вратарём Ильёй Самсоновым, хлёстким броском открыл счёт в матче — 1:0.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Кроме того, силовой можно увидеть на первых секундах видео ниже.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

К концу первого периода счёт 1:0 в пользу «пантер».



Счёт в серии между «Вашингтоном» и «Флоридой» — 1-1.