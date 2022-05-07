Овечкин отдал голевую передачу и продлил серию с набранными очками до трёх матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (1:1 после первого периода, 1-1). Капитан «столичных» продлил серию с набранными очками до трёх встреч.

На последней минуте первого периода при счёте 1:0 в пользу «пантер» «Вашингтон» заработал большинство. Овечкин сделал наброс на пятачок, где Ти Джей Оши подставил клюшку и сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Ранее Овечкин отдал по одной результативной передаче в каждой из двух предыдущих встреч.

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». После первого периода счёт равный — 1:1. В серии также ничья — 1-1.