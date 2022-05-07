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Бобровский совершил яркий сейв, щитком отразив бросок Бекстрёма по пустым воротам

Бобровский совершил яркий сейв, щитком отразив бросок Бекстрёма по пустым воротам
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» совершил яркое спасение.

В одном из моментов первого периода после атаки при счёте 1:0 в пользу «пантер» шайбу на чужом пятачке получил Никлас Бекстрём. Шведский форвард не смог сразу обработать шайбу, за счёт чего получилось улучшить позицию. Бекстрём бросал уже в пустой угол ворот, но Бобровский успел переместиться и щитком парировать бросок.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». К середине второго периода выигрывают хозяева — 2:1. В серии счёт равный — 1-1.

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