Овечкин обошёл Бобби Орра по числу передач в плей-офф и сравнялся с Бобби Халлом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Для капитана «столичных» этот пас стал 67-м за карьеру в плей-офф.



Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, Овечкин обошёл целый ряд хоккеистов по количеству передач в плей-офф: Чарли Хадди, Криса Куница, Жана Рателя, Берни Федерко и Бобби Орра. Россиянин сравнялся с Игорем Ларионовым, Сандисом Озолиньшем, Фрэнком Маховличем и Бобби Халлом. Теперь он занимает 82-е место. Выше находятся Брэд Ричардс и Сергей Гончар, записавшие на свой счёт по 68 пасов.



В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». После второго периода выигрывают хозяева — 3:1. В серии ничья — 1-1.

Новость по теме Александр Овечкин обошёл Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ