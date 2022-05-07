Зыков: знаю требования тренера СКА. Не сомневался, подписывая долгосрочный контракт
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Российский нападающий СКА Валентин Зыков прокомментировал продление соглашения с санкт-петербургским клубом на четыре года.
«Петербург — мой родной город. Конечно, здорово играть перед родными болельщиками. Прошлый сезон в СКА провёл не полностью — приехал в октябре, какое-то время понадобилось на адаптацию. Думаю, с полноценной предсезонной подготовкой с командой и тренерами смогу ещё добавить. Конечно, плюс, что здесь уже всех знаю, со всеми сработался. Знаю требования главного тренера, да и вообще каждый в команде понимает, что от него требуется и как нужно действовать. Хотел бы поблагодарить клуб за доверие. В общем, не сомневался, когда подписывал долгосрочный контракт», — сказал Зыков «Чемпионату».
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