«Вашингтон» вышел вперёд в матче с «Флоридой» сразу после яркого сейва Самсонова

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов помог своему клубу выйти вперёд в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».
На 30-й минуте вратарь «столичных» сумел отразить бросок в упор с пятачка от игрока «Флориды». После этого игроки «Вашингтона» убежали в контратаку, после броска Никласа Бекстрёма первым на добивание успел Ник Дженсен — 2:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». После второго периода выигрывают хозяева — 3:1. В серии ничья — 1-1.
- 7 мая 2022
-
22:26
-
22:18
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:45
-
21:32
-
21:10
-
20:56
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:23
-
20:07
-
19:40
-
19:16
-
18:35
-
18:21
-
18:00
-
17:51
-
17:30
-
16:48
-
16:19
-
15:57
-
15:29
-
14:55
-
14:52
-
14:24
-
13:45
-
13:26
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:13