«Вашингтон» вышел вперёд в матче с «Флоридой» сразу после яркого сейва Самсонова

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов помог своему клубу выйти вперёд в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

На 30-й минуте вратарь «столичных» сумел отразить бросок в упор с пятачка от игрока «Флориды». После этого игроки «Вашингтона» убежали в контратаку, после броска Никласа Бекстрёма первым на добивание успел Ник Дженсен — 2:1.

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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». После второго периода выигрывают хозяева — 3:1. В серии ничья — 1-1.