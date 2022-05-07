Овечкин забросил первую шайбу в текущем плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Для капитана «столичных» этот гол стал первым в текущем плей-офф.

На 51-й минуте при счёте 3:1 в пользу «столичных» Овечкин нанёс щелчок из левого круга вбрасывания и пробил Сергея Бобровского.

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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз». К середине третьего периода выигрывают хозяева — 4:1. В серии ничья — 1-1.