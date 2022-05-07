Овечкин вышел на седьмое место в истории плей-офф НХЛ по числу голов в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Капитан «столичных» забил первый гол в текущем плей-офф.



Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, для Овечкина шайба стала 28-й в большинстве в плей-офф. По этому показателю он вышел на седьмое место в истории НХЛ, сравнявшись с Евгением Малкиным и Денисом Потвиным. Лидирует Уэйн Гретцки — у него 38 шайб.

Овечкин и Малкин разделяют первое место по голам в большинстве среди действующих хоккеистов.

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.