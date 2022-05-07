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Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов, забитых в плей-офф

Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов, забитых в плей-офф
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз». Капитан «столичных» забил 72-й гол за карьеру в плей-офф.

Как отмечает официальный сайт рекордов НХЛ, Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу шайб, заброшенных в плей-офф. По этому показателю российский нападающий обошёл Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Выше расположился Дино Сиссарелли с 73 шайбами.

Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

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