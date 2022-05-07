Самсонов одержал первую победу в карьере в плей-офф НХЛ. Его признали первой звездой матча

Завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов одержал первую победу в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.

Прежде Самсонов принял участие в одном матче в текущем плей-офф, заменив Витека Ванечека во второй встрече и не пропустив, однако «Вашингтон» всё равно проиграл. Помимо этого, российский вратарь сыграл ещё три встречи в плей-офф, но и там ни разу не смог победить.