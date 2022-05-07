«Я чуть не расплакался». Самсонов — о скандировании фанатов после разгрома «Флориды»

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал скандирования болельщиков «Сэмми» в его адрес после разгромной победы в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1, 2-1). Вратарь стал первой звездой встречи.

«Я чуть не расплакался», — сказал Самсонов.

Ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1. Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.