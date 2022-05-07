Овечкин тепло обнял Самсонова после первой победы вратаря в плей-офф. Видео

Завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.

Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов одержал первую победу в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги. После финальной сирены к вратарю первым подъехал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, дал «кулачок» вратарю и тепло его обнял.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что Самсонов отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, российского голкипера признали первой звездой этой встречи.