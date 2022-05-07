В «Филадельфии» прокомментировали решение подписать контракт с Иваном Федотовым

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал заключение контракта с российским голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.
«Иван — игрок, за которым мы внимательно следили, мы очень довольны его развитием. Он провёл несколько сильных сезонов в КХЛ, кульминацией которых стал этот год, когда он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр и стал чемпионом КХЛ», — приводит слова Флетчера официальный сайт «лётчиков».
Напомним, Федотов был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году в седьмом раунде под общим 188-м номером. В сезоне-2021/2022 Федотов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, одержав победы в 14 из них при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.00. К этому он прибавил ещё 16 побед в 22 матчах плей-офф при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.85.
- 7 мая 2022
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