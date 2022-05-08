«Нелепо». Американский журналист раскритиковал судей, не удаливших Овечкина

Американский журналист Джейк Виндерман раскритиковал судей третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» (6:1; 2-1). Специалисту не понравилось, что арбитры ни разу не удалили капитана «столичных» Александра Овечкина, применившего шесть силовых приёмов.
«Как Овечкина не удалили за удар клюшкой в столкновении? Он ударил Хёрнквиста сзади три раза подряд, но судьи ничего не зафиксировали. Нелепо», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
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