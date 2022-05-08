«Колорадо» забросил семь шайб «Нэшвиллу» и повёл в серии 3-0, у Ничушкина — гол

Завершился третий матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
В составе победителей забивали Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског (дважды), Назем Кадри и Девон Тэйвз и российский нападающий Валерий Ничушкин.
За «Нэшвилл» забивали Мэтт Дюшейн, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо».
Прошлая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Следующим матч между командами пройдёт 10 мая.
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