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«Колорадо» забросил семь шайб «Нэшвиллу» и повёл в серии 3-0, у Ничушкина — гол

«Колорадо» забросил семь шайб «Нэшвиллу» и повёл в серии 3-0, у Ничушкина — гол
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Завершился третий матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског (дважды), Назем Кадри и Девон Тэйвз и российский нападающий Валерий Ничушкин.

За «Нэшвилл» забивали Мэтт Дюшейн, Ээли Толванен и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Колорадо».

Прошлая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Следующим матч между командами пройдёт 10 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 23:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Тэйвз, Жирар) – 10:45 (5x4)   0:2 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 16:07 (5x4)   1:2 Дюшейн (Канин, Каррье) – 17:37 (5x5)   2:2 Толванен (Экхольм, Каррье) – 25:41 (5x4)   2:3 Ландеског (Рантанен, Макар) – 30:58 (5x4)   3:3 Йози (Джохансен, Гранлунд) – 32:54 (5x4)   3:4 Ландеског (Кадри, Мэнсон) – 34:02 (5x5)   3:5 Кадри – 34:41 (5x4)   3:6 Тэйвз (Макар, Ландеског) – 49:33 (5x5)   3:7 Ничушкин (Рантанен) – 57:14 (en)
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