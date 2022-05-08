Шестёркин пропустил четыре гола в первом периоде матча с «Питтсбургом»

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит третий матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. Отметим, ворота «Рейнджерс» защищает российский голкипер Игорь Шестёркин. В перерыве матча Шестёркина заменили. Вместо него на площадку вышел россиянин Александр Георгиев.
На данный момент счёт в серии 1:1.
Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. В ответном матче победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2.
Следующий матч состоится на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в ночь на воскресенье, 10 мая. Начало – в 2:00 мск.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял седьмое место в Восточной конференции. «Рейнджерс», в свою очередь, заняли четвёртое место.
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