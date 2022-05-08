Комиссар НХЛ ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Кубке мира — 2024

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн ответил на вопрос о возможном участии сборной России на Кубке мира – 2024.

Мы следим за ситуацией, связанной с чемпионатом мира. Мы даже не акцентировали внимание на этом. У нас так много запланировано на чемпионат мира, что мы не сосредоточены на том, кто будет участвовать, хотя мы, очевидно, понимаем, что это вопрос, который нам придётся решить в подходящее время», — приводит слова Беттмэна The Star.

Напомним, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нём принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победу на том Кубке мира одержала команда Канады.