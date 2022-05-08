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«Даллас» обыграл «Калгари» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — голевая передача

«Даллас» обыграл «Калгари» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — голевая передача
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли вперёд в серии – 2-1.

В составе «Старз» дублем отметился Джо Павелски, ещё по шайбе на счету Радека Факсы и Роопе Хинца. За «Калгари» забрасывали Тревор Льюис и Элиас Линдхольм.

Свои первые очки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли набрали защитник «Флэймз» Никита Задоров и форвард «Старз» Владислав Наместников, отметившиеся результативными передачами.

Следующий матч между командами пройдёт также в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» во вторник, 10 мая. Начало — в 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Факса (Линделль, Хейсканен) – 08:21 (4x4)   1:1 Льюис (Лучич, Задоров) – 13:45 (5x5)   1:2 Линдхольм (Годро) – 23:40 (5x5)   2:2 Павелски (Хейсканен, Сутер) – 31:41 (5x5)   3:2 Павелски (Наместников, Клингберг) – 50:05 (5x4)   4:2 Хинц (Хаканпяя, Бенн) – 59:59 (en)
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