«Даллас» обыграл «Калгари» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — голевая передача

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли вперёд в серии – 2-1.

В составе «Старз» дублем отметился Джо Павелски, ещё по шайбе на счету Радека Факсы и Роопе Хинца. За «Калгари» забрасывали Тревор Льюис и Элиас Линдхольм.

Свои первые очки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли набрали защитник «Флэймз» Никита Задоров и форвард «Старз» Владислав Наместников, отметившиеся результативными передачами.

Следующий матч между командами пройдёт также в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» во вторник, 10 мая. Начало — в 4:30 мск.