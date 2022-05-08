Якубов: ЦСКА вели за собой именно те, кто прошёл «предезонку» во время ОИ-2022

Тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о победе армейцев в Кубке Гагарина – 2022.
«Этот сезон – уникальный. Не только из-за того, что он – олимпийский, но ещё и из-за того, что в январе регулярный чемпионат КХЛ был заранее завершён и команды стартовали в плей-офф, можно сказать, с чистого листа. Были клубы – например, «Спартак» — которые стояли на паузе практически два месяца. По сути, этот сезон был разделён на два, в этом его уникальность.
Как решали данную проблему в ЦСКА? Вторая половина января и первая половина февраля стали для нас временем второй предсезонки. Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и президент Игорь Есмантович доверили мне составление плана подготовки, решением клуба на время работы Сергея Викторовича в олимпийской сборной я стал исполняющим обязанности главного тренера.
Сразу скажу, мы с Евгением Корешковым и Владимиром Чебатуркиным благодарны команде за то, как она восприняла предложенные нагрузки. Александр Попов, Богдан Киселевич, Константин Окулов, другие наши лидеры, не полетевшие в Пекин, в тренировочной работе были безупречны, являлись примером для команды.
Были дни, когда хоккеисты пахали в двухразовом режиме «лёд – земля», ничуть не меньше, чем во время летней предсезонки. Но где-то давали ребятам и продышаться – например, когда ездили в Красногорск играть в хоккей с мячом, провести аэробную подготовку.
Такая работа дала результат. В первых двух раундах команду вели за собой именно те, кто прошёл вторую предсезонку. А наши олимпийцы после Пекина смогли чуть-чуть перевести дух и планомерно вкатиться в плей-офф», — цитирует Якубова Russia-Hockey.
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