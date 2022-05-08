Павелски стал третьим по возрасту игроком «Далласа», забившим 2+ гола в матче плей-офф
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли вперёд в серии – 2-1.
Нападающий «Далласа» Джо Павелски, которому 37 лет и 300 дней, оформил дубль и стал третьим по возрасту игроком в истории «Старз», забившим более одного гола за один матч в плей-офф.
Самые возрастные игроки – Дин Прентис (39 лет, 183 дня в 1972 году) и Дуг Мон (37 лет, 123 дня в 1971 году).
Напомним, в составе «Старз» дублем отметился Джо Павелски, ещё по шайбе на счету Радека Факсы и Роопе Хинца. За «Калгари» забивали голы Тревор Льюис и Элиас Линдхольм.
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