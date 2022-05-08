Галлан: Шестёркин был великолепен. Посмотрите, он сыграл 10 периодов за последние 4—5 дней

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре голкипера Игоря Шестёркина по ходу матча с «Питтсбург Пингвинз». Россиянин покинул лёд после первого периода.
«В двух моментах были удачные отскоки. Мы стремились что-то сделать, чтобы перехватить инициативу.
Игорь был великолепен. Посмотрите, он сыграл 10 периодов за последние 4—5 дней… Я подумал, что пришло время дать команде толчок», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
По ходу матча «Питтсбург» вёл со счётом 4:1, но гостям удалось сравнять счёт в третьем периоде. После этого «Питтсбург» забросил три шайбы и одержал победу.
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