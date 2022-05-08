Самсонов: я всегда готов. Знаем: если хотим завоевать Кубок Стэнли, нужно выиграть 16 игр

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов, который одержал первую победу в плей-офф НХЛ в матче с «Флоридой Пантерз», рассказал о своей готовности играть в Кубке Стэнли.
«Я всегда готов. Иногда ты начинаешь плей-офф, иногда другой вратарь, но нужно готовиться к каждой игре. Я понимаю, что, если мы хотим выиграть Кубок Стэнли, нам нужно выиграть 16 игр», – цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ.
Ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1. Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.
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