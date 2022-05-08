Юханссон — о Самсонове: сегодня вечером Сэмми был невероятен

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился мнением об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова, который одержал первую победу в плей-офф НХЛ в матче с «Флоридой Пантерз».

«Сегодня вечером Сэмми был невероятен. Он держал нас в игре, когда нам было нужно. Вот как нам нужны эти матчи», – цитирует Юханссона официальный сайт НХЛ.



Ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1. Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.