Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юханссон — о Самсонове: сегодня вечером Сэмми был невероятен

Юханссон — о Самсонове: сегодня вечером Сэмми был невероятен
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Маркус Юханссон поделился мнением об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова, который одержал первую победу в плей-офф НХЛ в матче с «Флоридой Пантерз».

«Сегодня вечером Сэмми был невероятен. Он держал нас в игре, когда нам было нужно. Вот как нам нужны эти матчи», – цитирует Юханссона официальный сайт НХЛ.

Ранее завершился третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:1. Вратарь «Вашингтона» отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Кроме того, россиянина признали первой звездой встречи.

Новость по теме
Самсонов: я всегда готов. Знаем: если хотим завоевать Кубок Стэнли, нужно выиграть 16 игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022