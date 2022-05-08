Павелски побил рекорд Малкина по победным голам в плей-офф среди действующих игроков

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и вышли вперёд в серии – 2-1.



На счету форварда «Далласа» Джо Павелски дубль, причём один из голов стал победным. Это его 14-я шайба, которая принесла победу его команде в плей-офф. Таким образом, он вышел по этому показателю среди действующих игроков на первое место, опередив форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, у которого 13 таких шайб.



Джо Павелски на момент дубля было 37 лет и 300 дней. Он стал третьим по возрасту игроком в истории «Старз», забившим более одного гола за один матч в плей-офф.



Самые возрастные игроки – Дин Прентис (39 лет 183 дня в 1972 году) и Дуг Мон (37 лет 123 дня в 1971 году).