Защитник «Магнитки» Пашнин перейдёт в СКА, Ожиганов и Галимов продлят контракты

Как стало известно «Чемпионату», защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин продолжит карьеру в петербургском СКА. Также новые соглашения с клубом подпишут Эмиль Галимов и Игорь Ожиганов.

В прошедшем сезоне 32-летний Пашнин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в пяти матчах.

29-летний Галимов набрал 10 баллов (4+6) за результативность в 36 играх регулярки и пять очков (1+4) в 13 встречах плей-офф. 29-летний Ожиганов провёл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков (3+7). В плей-офф у него 3+3 в 13 матчах.



Напомним, СКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (3-4).