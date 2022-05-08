Защитник «Магнитки» Пашнин перейдёт в СКА, Ожиганов и Галимов продлят контракты
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин продолжит карьеру в петербургском СКА. Также новые соглашения с клубом подпишут Эмиль Галимов и Игорь Ожиганов.
В прошедшем сезоне 32-летний Пашнин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в пяти матчах.
29-летний Галимов набрал 10 баллов (4+6) за результативность в 36 играх регулярки и пять очков (1+4) в 13 встречах плей-офф. 29-летний Ожиганов провёл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков (3+7). В плей-офф у него 3+3 в 13 матчах.
Напомним, СКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (3-4).
Комментарии
- 8 мая 2022
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29
-
13:25
-
13:05
-
12:29
-
12:07
-
11:39
-
11:20
-
09:41
-
09:22
-
08:37
-
08:00
-
07:40
-
05:17
-
04:54
-
04:44
-
04:23
-
03:54
-
03:39
-
03:31
-
02:52
-
02:16
- 7 мая 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
23:16
-
23:06
-
23:04
Партнерский контент