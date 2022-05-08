Сборная Чехии выиграла шведский этап Еврохоккейтура, одержав победу в матче со Швейцарией
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Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии на хоккейных играх Beijer со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) и стала победителем шведского этапа Еврохоккейтура. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Кундратек, Петр Голик и Якуб Врана.
Ранее чехи на этапе Евротура оказались сильнее команд Швеции (2:1) и Финляндии (3:1). Второе место в настоящий момент занимает Швейцария (4 балла). Швеция (2 очка) и Финляндия (0) сыграют заключительный матч турнира сегодня, 8 мая. Начало — в 17:00 мск.
Напомним, сборная России по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранена от участия во всех международных турнирах в 2022 году.
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