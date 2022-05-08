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Стал известен состав сборной России по хоккею на финальный матч турнира St. Petersburg Cup

Стал известен состав сборной России по хоккею на финальный матч турнира St. Petersburg Cup
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Сегодня, 8 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится финал товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В этой встрече сыграют сборная России и Беларусь. Начало матча — в 18:30 мск.

Стал известен состав российской команды.

Сборная России:

Николаев (Третьяк);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Мисюль – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Коробкин;
Морозов – Анисимов, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Смирнов, Кабуш – Кровяков — Кирилейченко, Гуслистов.

Напомним, 5 мая национальная сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой в рамках первого матча на турнире St. Petersburg Cup со счётом 4:2. 6 мая главная российская команда обыграла Беларусь (3:0). Вчера, 7 мая, белорусы оказались сильнее молодёжной команды России (3:1).

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