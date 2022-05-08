Стал известен состав сборной России по хоккею на финальный матч турнира St. Petersburg Cup

Сегодня, 8 мая, в Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный» состоится финал товарищеского турнира St. Petersburg Cup. В этой встрече сыграют сборная России и Беларусь. Начало матча — в 18:30 мск.
Стал известен состав российской команды.
Сборная России:
Николаев (Третьяк);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Мисюль – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Коробкин;
Морозов – Анисимов, Башкиров – Алалыкин – Пустозёров;
Смирнов, Кабуш – Кровяков — Кирилейченко, Гуслистов.
Напомним, 5 мая национальная сборная России по хоккею одержала победу над молодёжной командой в рамках первого матча на турнире St. Petersburg Cup со счётом 4:2. 6 мая главная российская команда обыграла Беларусь (3:0). Вчера, 7 мая, белорусы оказались сильнее молодёжной команды России (3:1).
- 8 мая 2022
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29
-
13:25
-
13:05
-
12:29
-
12:07
-
11:39
-
11:20
-
09:41
-
09:22
-
08:37
-
08:00
-
07:40
-
05:17
-
04:54
-
04:44
-
04:23
-
03:54
-
03:39
-
03:31
-
02:52
-
02:16
- 7 мая 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
23:16
-
23:06
-
23:04