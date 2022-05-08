Кочетков дал своё первое интервью в НХЛ с А. Свечниковым в роли переводчика

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков дал своё первое интервью в Национальной хоккейной лиге с форвардом клуба Андреем Свечниковым в роли переводчика



«Эта борода в честь плей-офф, или просто борода? У меня пока нет девушки, так что я могу позволить себе лёгкую небритость», — приводит слова Кочеткова телеграм-канал НХЛ.

Напомним, текущий сезон является для 22-летнего голкипера первым в лиге. На его счету три матча в регулярном чемпионате, в которых он отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.



В плей-офф Кубка Стэнли — 2022 Кочетков провёл две встречи, в которых «Каролина» один раз одержала победу и один раз уступила «Бостон Брюинз» (5:2, 2:4). На счету Кочеткова 90% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 3,31.