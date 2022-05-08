СКА подтвердил переход защитника Михаила Пашнина из «Металлурга»
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Санкт-петербургский СКА в своём телеграм-канале объявил о подписании контракта с защитником Михаилом Пашниным.
Отмечается, что соглашение с 32-летним защитником рассчитано сроком на два сезона.
В прошедшем сезоне Пашнин провёл 27 матчей в регулярном чемпионате за магнитогорский «Металлург» и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в пяти матчах. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина — 2022, где уступила ЦСКА (3-4).
Ранее Пашнин также выступал за ЦСКА (2009-2012, 2017-2019), «Локомотив» (2012-2017) и «Салават Юлаев» (2019-2020). Всего в КХЛ защитник провёл 641 матч и набрал 96 (19+77) очков при общем показателе полезности «+129».
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