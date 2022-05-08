Кузнецов оштрафован НХЛ на $ 5 тыс. за фол на нападающем «Флориды»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оштрафован Национальной хоккейной лигой на $ 5 тыс. за фол на форварде «Флориды Пантерз» Ноэле Аччари.
Эпизод произошёл в третьем матче команд в рамках серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022, в котором столичный клуб одержал домашнюю победу со счётом 6:1. Кузнецов сыграл высоко поднятой клюшкой против Аччари. Отметим, что россиянин не отметился во встрече результативными действиями, проведя на льду 19 минут 18 секунд и заработав показатель полезности «-1».
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч между «Кэпиталз» и «Пантерз» состоится во вторник, 10 мая, в Вашингтоне. Начало — в 2:00 по московскому времени.
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