СКА подтвердил подписание нового контракта с Игорем Ожигановым
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Санкт-петербургский СКА в своём телеграм-канале официально объявил о подписании нового контракта с защитником Игорем Ожигановым.
Отмечается, что соглашение с 29-летним хоккеистом заключено сроком на четыре года.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Ожиганов провёл 25 матчей и набрал 10 очков (3+7). В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 защитник провёл 13 встреч, забросив три шайбы и отдав три голевых передачи.
Ранее Ожиганов выступал в лиге за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс». Всего на его счету 538 встреч, в которых он забросил 55 шайб и отдал 126 голевых передач при общей полезности «+73».
Напомним, СКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, где уступил в серии ЦСКА (3-4).
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