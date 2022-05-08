Сборная России по хоккею стала победителем St. Petersburg Cup, в финале обыграв Беларусь

Сборная России одержала победу над командой Беларуси в финале товарищеского турнира St. Petersburg Cup со счётом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный».



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов голы забили форварды Степан Звягин и Александр Скоренов.



Лучшими хоккеистами встречи стали защитник Беларуси Артём Левшунов и форвард россиян Марат Хуснутдинов.



Сборная России завоевала трофей, ранее также обыграв молодёжную российскую команду (4:2) и Беларусь (3:0).



Напомним, сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира 2022 года по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).