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Сборная России по хоккею стала победителем St. Petersburg Cup, в финале обыграв Беларусь

Сборная России по хоккею стала победителем St. Petersburg Cup, в финале обыграв Беларусь
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Сборная России одержала победу над командой Беларуси в финале товарищеского турнира St. Petersburg Cup со счётом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный».

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов голы забили форварды Степан Звягин и Александр Скоренов.

Лучшими хоккеистами встречи стали защитник Беларуси Артём Левшунов и форвард россиян Марат Хуснутдинов.

Сборная России завоевала трофей, ранее также обыграв молодёжную российскую команду (4:2) и Беларусь (3:0).

Напомним, сборные России и Беларуси пропустят чемпионат мира 2022 года по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

St. Petersburg Cup. Финал
08 мая 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
Беларусь
0:1 Скоренов (Алистров, Усов) – 03:39 (5x5)   0:2 Звягин – 07:52 (4x4)   1:2 Башкиров (Хайруллин, Мисюль) – 13:06 (5x4)   2:2 Хуснутдинов (Чибриков, Телегин) – 19:47 (5x5)   3:2 Сафонов – 28:10 (5x5)
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