Третьяк — о St. Petersburg Cup: красивым выступлением закрываем сезон национальных команд

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги товарищеского турнира St. Petersburg Cup, победителем которого стала российская национальная команда.



«Я поздравляю хоккеистов сборной России с победой на санкт-петербургском турнире. Ребята одержали три победы в трёх матчах, выиграли финал, который складывался непросто. Если команда отыгрывается со счета 0:2 и побеждает – это значит, что у нее всё в порядке и с характером, и с мастерством, и с умением творчески играть в атаке. Многие молодые парни впервые надели свитер сборной – но за это время уже успели почувствовать себя лидерами. Одни забивали победные шайбы, другие шикарно действовали в большинстве, третьи отметились огромным объёмом работы в своей зоне. Вратарям удавались сухие матчи, что необходимо для уверенности.



Хочу похвалить и молодёжку – за старание, за желание набираться опыта. За то, что команда 18-19-летних ребят мужественно и умело сражалась с более возрастными соперниками. И дала бой в обоих матчах, исход которых был неясен до последних минут.



Наконец, поздравляю белорусов. Отличная, обученная сборная, она показывала содержательный эффективный хоккей и в Туле и в Питере. На таких турнирах проигравших не бывает, ведь главное – обогатиться игровой практикой, воплотить в жизнь тренерские задумки. Беларусь была желанным гостем на St. Petersburg Cup. Красивым выступлением в исполнении трех сборных мы закрываем текущий сезон на уровне национальных команд. Но меморандум о взаимодействии подписан, сотрудничество будет только расширяться. Как будет расширяться и география домашних матчей национальной сборной России», — заявил Третьяк.