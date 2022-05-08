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«Бостон» уверенно обыграл дома «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

«Бостон» уверенно обыграл дома «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ
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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэд Маршан (дубль), Патрис Бержерон, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк. У «Каролины» голы забили Бретт Песке и Джордан Стаал. Российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков остался в запасе, форвард Андрей Свечников не набрал результативных баллов, проведя на льду 17 минут 19 секунд, заработав показатель полезности «-1».

Счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч состоится в среду, 11 мая, в Роли (США). Начало — в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Песке (Стаал, Доми) – 14:06 (5x5)   1:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 16:09 (5x5)   1:2 Стаал (Нидеррайтер, Деанджело) – 20:33 (5x5)   2:2 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 38:44 (5x4)   3:2 Маршан (Койл, Дебраск) – 40:44 (5x4)   4:2 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 45:41 (5x5)   5:2 Маршан (Койл) – 59:25 (en)
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