«Бостон» уверенно обыграл дома «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэд Маршан (дубль), Патрис Бержерон, Джейк Дебраск и Давид Пастрняк. У «Каролины» голы забили Бретт Песке и Джордан Стаал. Российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков остался в запасе, форвард Андрей Свечников не набрал результативных баллов, проведя на льду 17 минут 19 секунд, заработав показатель полезности «-1».



Счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч состоится в среду, 11 мая, в Роли (США). Начало — в 2:00 мск.