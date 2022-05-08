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Маршан в 34-й раз набрал 2+ очков в плей-офф, это 2-й результат за 11 лет после Кучерова

Маршан в 34-й раз набрал 2+ очков в плей-офф, это 2-й результат за 11 лет после Кучерова
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан набрал 5 (2+3) результативных баллов в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (5:2).

33-летний форвард набрал не менее двух очков в матче плей-офф в 34-й раз в карьере. Это второй показатель в Кубке Стэнли за последние 11 лет, большее количество матчей 2+ баллов набирал только российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, сделавший это в 37 встречах.

Всего на счету Маршана в текущем плей-офф три заброшенных шайбы и шесть голевых передач в четырёх матчах серии с «Каролиной».

В настоящий момент счёт в противостоянии равный — 2-2. Следующий матч состоится в среду, 11 мая, в Роли (США). Начало — в 2:00 по московскому времени.

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