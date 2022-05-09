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Капризов забросил пятую шайбу в плей-офф НХЛ

Капризов забросил пятую шайбу в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Сент-Луисе проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф НХЛ. «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода счёт равный — 1:1.

Уже на 4-й минуте встречи хозяева вышли вперёд благодаря результативному броску Джордана Кайру. Ему ассистировали Павел Бучневич и Колтон Парэйко. Но на 14-й минуте гости отыгрались. Отличился российский форвард Кирилл Капризов. В качестве ассистентов выступили Джаред Сперджен и Райан Хартман.

Для Капризова эта шайба стала уже пятой в нынешнем розыгрыше плей-офф. Кроме того, российский форвард команды сделал одну результативную передачу. Таким образом, в семи матчах у него 6 (5+1) очков.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Миннесоты Уайлд».

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