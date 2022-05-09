Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Сент-Луису». Счёт в серии стал равный

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

В составе «Блюз» дважды отличились Джордан Кайру и Дэвид Перрон, ещё одна шайба на счету Райан О’Райлли. За «Миннесоту» забрасывали российский нападающий Кирилл Капризов и Мэтт Болди.

Результативную передачу на свой счёт записал российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич, проведший на льду 18 минут 4 секунды. Это его второе (0+2) результативное действие в четвёртой игре текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Его партнёры по команде и соотечественники – Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко завершили игру без очков и с показателями полезности «-1».

Ворота «Сент-Луиса» защищал Джордан Биннингтон, отразивший 28 бросков из 30. Его визави из «Уайлд» Марк-Андре Флёри – 29 из 33.

Следующая встреча между командами пройдёт на домашнем льду «Миннесоты» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 4:30 мск.