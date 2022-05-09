Наставник «Сент-Луиса» отметил вклад защитников в победу над «Миннесотой» Капризова
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе лестно высказался об игре защитной линии после победы над «Миннесотой Уайлд» (5:2).
«Сегодня защита проявила себя лучшим образом. Хотя там было несколько парней, кого вы вряд ли ожидали увидеть. Перрон и Сантини не сыграли достаточно времени. Я считаю, что Парэйко и Фолк провели свои 30 минут просто великолепно. Вся защита сегодня была хороша, они проделали невероятную работу,» — сказал Берюбе после матча.
В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.
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