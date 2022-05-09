Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал, почему поменял голкипера
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Наставник «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе дал комментарий относительно ротации Вилле Хуссо на Джордана Биннингтона.
«Мы захотели сделать перестановку. Команда проиграла две игры кряду и нужно было поменять импульс, что мы и сделали. Я считаю, он отыграл сегодня достойно. Это очень важно. Он играл максимально спокойно и уверенно в воротах», — передаёт слова Берюбе пресс-служба «Сент-Луиса».
В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.
Для Биннингтона этот матч стал первый в нынешнем розыгрыше плей-офф.
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