Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал, почему поменял голкипера

Наставник «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе дал комментарий относительно ротации Вилле Хуссо на Джордана Биннингтона.

«Мы захотели сделать перестановку. Команда проиграла две игры кряду и нужно было поменять импульс, что мы и сделали. Я считаю, он отыграл сегодня достойно. Это очень важно. Он играл максимально спокойно и уверенно в воротах», — передаёт слова Берюбе пресс-служба «Сент-Луиса».

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.



Для Биннингтона этот матч стал первый в нынешнем розыгрыше плей-офф.