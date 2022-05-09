Кучеров вышел на 3-е место среди действующих игроков по матчам с мульти-очками в плей-офф

28-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными действиями (0+2) в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:0 после 2-го периода).

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, благодаря этому Кучеров вышел на третье место по количеству игр с мульти-очками в Кубке Стэнли среди действующих игроков.

Это 38-й матч в карьере Кучерова в Кубке Стэнли с несколькими результативными действиями, он сравнялся по этому показателю с нападающим «Анахайм Дакс» Райаном Гецлафом. Больше только у двух игроков «Питтсбург Пингвинз» — Сидни Кросби (66) и Евгения Малкина (52).

Все русские в плей-офф НХЛ. Кто возьмёт Кубок Стэнли?

Напомним, всего в НХЛ Кучеров провёл 562 матчах, в которых набрал 616 (246+370) очков при коэффициенте полезности «+129».