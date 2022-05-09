Наставник «Сент-Луиса» прокомментировал недопонимание с автором дубля в матче с «Уайлд»

Наставник «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал небольшое недопонимание с Джорданом Кайру, который забил дубль в ворота «Миннесоты Уайлд».

«Кайру мог забить все четыре шайбы, но захотел забросить две. Со скамейки я кричал ему это, но он сказал мне, что его клюшка забьёт только два раза. Я не обидчивый человек, как он. В любом случае, у нас получилась потрясающая игра», — приводит слова Берюбе пресс-служба клуба.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.