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Ассистентский дубль Кучерова принёс «Тампе» крупную победу над «Торонто»

Ассистентский дубль Кучерова принёс «Тампе» крупную победу над «Торонто»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:3, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Пэт Марун, Росс Колтон (дубль), Кори Перри и Ондржей Палат. У «кленовых листьев» дублем отметился Вильям Нюландер, ещё одна шайба на счету Джейка Маззина.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 19 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+1». Его партнёр по команде и соотечественник – Михаил Сергачёв также отметился результативным пасом при показателе полезности «-1».

Защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2» при игровом времени 13.19.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 25, его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён на Эрика Челльгрена, который парировал все 8 бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 01:00 (5x5)   2:0 Белльмар – 05:20 (5x5)   3:0 Марун (Сергачёв) – 07:58 (5x5)   4:0 Колтон (Хагель, Фут) – 23:17 (5x5)   5:0 Перри (Кучеров, Пойнт) – 25:25 (5x3)   5:1 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 42:27 (5x4)   5:2 Нюландер (Таварес) – 52:05 (4x4)   6:2 Палат – 54:40 (en)   6:3 Маззин (Броди, Блэквелл) – 55:41 (5x5)   7:3 Колтон (Хагель, Макдона) – 57:44 (en)
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