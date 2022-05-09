Ассистентский дубль Кучерова принёс «Тампе» крупную победу над «Торонто»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:3, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.
В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Пэт Марун, Росс Колтон (дубль), Кори Перри и Ондржей Палат. У «кленовых листьев» дублем отметился Вильям Нюландер, ещё одна шайба на счету Джейка Маззина.
28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 19 секунд и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «+1». Его партнёр по команде и соотечественник – Михаил Сергачёв также отметился результативным пасом при показателе полезности «-1».
Защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2» при игровом времени 13.19.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 25, его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён на Эрика Челльгрена, который парировал все 8 бросков.
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