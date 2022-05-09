Купер – о победе над «Торонто»: это всего лишь один матч. Мы здесь, чтобы выиграть серию
Поделиться
54-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампу-Бэй Лайтнинг», оказался немногословен после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) в четвёртой игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.
«Это всего лишь одна игра. Мы здесь, чтобы выиграть серию», — приводит слова Купера корреспондент The Athletic Джо Смит в «Твиттере».
В этой игре в составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Пэт Марун, Росс Колтон (дубль), Кори Перри и Ондржей Палат. У «кленовых листьев» дублем отметился Вильям Нюландер, ещё одна шайба на счету Джейка Маззина.
Напомним, счёт в серии стал равный – 2-2. Следующий матч пройдёт в Торонто (Канада) на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 2:30 мск.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
06:43
-
05:46
-
04:50
-
04:27
-
04:08
-
03:31
-
03:23
-
02:16
-
02:00
-
01:46
-
01:21
-
00:25
- 8 мая 2022
-
23:13
-
23:04
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:39
-
19:30
-
18:53
-
18:14
-
17:26
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29
-
13:25
Партнерский контент