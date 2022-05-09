Купер – о победе над «Торонто»: это всего лишь один матч. Мы здесь, чтобы выиграть серию

54-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампу-Бэй Лайтнинг», оказался немногословен после победы над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) в четвёртой игре 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

«Это всего лишь одна игра. Мы здесь, чтобы выиграть серию», — приводит слова Купера корреспондент The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

В этой игре в составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Пьер-Эдуар Белльмар, Пэт Марун, Росс Колтон (дубль), Кори Перри и Ондржей Палат. У «кленовых листьев» дублем отметился Вильям Нюландер, ещё одна шайба на счету Джейка Маззина.



Напомним, счёт в серии стал равный – 2-2. Следующий матч пройдёт в Торонто (Канада) на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 2:30 мск.