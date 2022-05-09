«Лос-Анджелес» уверено обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии

Завершился четвёртый матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Лос-Анджелес Кингз» в Лос-Анджелесе (США) на стадионе Крипто.ком-Арена принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе «Лос-Анджелеса» забитыми шайбами отметились Тревор Мур, Трой Стечер и Карл Грундстрём. В конце встречи Карл Грундстрём записал на свой счёт дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Голевые передачи на свой счёт записали всё те же Тревор Мур и Карл Грундстрём, а также Филлип Дано и Блейк Лизотт.
У гостей заброшенными шайбами никто не отметился, что позволило «Лос-Анджелесу» выиграть матч всухую.
Таким образом «Кингз» сравняли счёт в серии, он стал 2-2.
Следующий матч между командами состоится в Эдмонтоне в ночь на среду, 11 мая. Начало в 05:00 мск.
- 9 мая 2022
-
07:52
-
06:43
-
05:46
-
04:50
-
04:27
-
04:08
-
03:31
-
03:23
-
02:16
-
02:00
-
01:46
-
01:21
-
00:25
- 8 мая 2022
-
23:13
-
23:04
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:39
-
19:30
-
18:53
-
18:14
-
17:26
-
16:41
-
16:25
-
15:54
-
15:04
-
13:29