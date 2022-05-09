«Лос-Анджелес» уверено обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии

Завершился четвёртый матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Лос-Анджелес Кингз» в Лос-Анджелесе (США) на стадионе Крипто.ком-Арена принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «Лос-Анджелеса» забитыми шайбами отметились Тревор Мур, Трой Стечер и Карл Грундстрём. В конце встречи Карл Грундстрём записал на свой счёт дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Голевые передачи на свой счёт записали всё те же Тревор Мур и Карл Грундстрём, а также Филлип Дано и Блейк Лизотт.

У гостей заброшенными шайбами никто не отметился, что позволило «Лос-Анджелесу» выиграть матч всухую.

Таким образом «Кингз» сравняли счёт в серии, он стал 2-2.

Следующий матч между командами состоится в Эдмонтоне в ночь на среду, 11 мая. Начало в 05:00 мск.