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«Лос-Анджелес» уверено обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии

«Лос-Анджелес» уверено обыграл «Эдмонтон» и сравнял счёт в серии
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Завершился четвёртый матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги в котором «Лос-Анджелес Кингз» в Лос-Анджелесе (США) на стадионе Крипто.ком-Арена принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «Лос-Анджелеса» забитыми шайбами отметились Тревор Мур, Трой Стечер и Карл Грундстрём. В конце встречи Карл Грундстрём записал на свой счёт дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Голевые передачи на свой счёт записали всё те же Тревор Мур и Карл Грундстрём, а также Филлип Дано и Блейк Лизотт.

У гостей заброшенными шайбами никто не отметился, что позволило «Лос-Анджелесу» выиграть матч всухую.

Таким образом «Кингз» сравняли счёт в серии, он стал 2-2.

Следующий матч между командами состоится в Эдмонтоне в ночь на среду, 11 мая. Начало в 05:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мур (Дано, Грундстрём) – 08:03 (5x5)   2:0 Стечер (Иафалло, Лизотт) – 14:03 (5x5)   3:0 Грундстрём (Мур) – 55:06 (5x5)   4:0 Грундстрём (Браун, Стечер) – 58:29 (en)
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