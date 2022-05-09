Юрзинов-ст.: Евротура не будет, значит надо проводить свой, Евроазиатский тур

Легендарный тренер, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира – дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о том, с кем должна играть сборная России по хоккею.



«Считаю, что сама жизнь заставляет нас отказываться от легионеров и делать ставку на молодёжь. А для развития молодых институт сборных России – определяющий. Предложил бы уже сейчас его реформировать – под новые условия.



Евротура в предстоящем сезоне у нас не получится – значит, надо проводить свой, Евроазиатский тур. В паузах регулярного чемпионата организовывать турниры сборных в главных городах страны и на новых аренах – например, в Омске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербург, Челябинске.

Открытие любой новой арены имеет смысл проводить с участием национальной команды. Почему бы не приглашать на такие турниры не только сборные Белоруссии и Казахстана, но и, например, сборные клубов наших регионов – Сибири, Урала, Дальнего Востока. Олимпийская и молодежная сборные России – тоже кандидаты», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.